Genoa, infortunio Hernani: il comunicato del club rossoblù (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Genoa ha comunicato l'infortunio di Hernani che non prenderà parte alla partita contro il Sassuolo Attraverso una nota ufficiale, il Genoa ha comunicato l'infortunio di Hernani che non prenderà quindi parte alla partita contro il Sassuolo. IL comunicato – «Nel corso della rifinitura di oggi Hernani ha riscontrato problemi a un adduttore. Il giocatore verrà sottoposto a esami strumentali per determinare l'entità del problema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

LazioNews_24 : ??Genova pronta alla prima di Feliphanter - primocanale : Tegola sul Genoa: Maksimovic fuori causa per un infortunio muscolare - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Genoa, nuovo infortunio in difesa: si ferma anche #Maksimovic - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Genoa, infortunio per #Maksimovic ?? I tempi di recupero ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - Daniele20052013 : Genoa, infortunio per Maksimovic: le condizioni del giocatore -