E’ crisi tra Wanda Nara e Icardi | il messaggio social

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Un’altra famiglia che hai rovinato per una tr**a”.scrive così in una Instagram story, lasciando chiaramente intendere che la relazione con Mauroè al capolinea e che ci sarebbe di mezzo un’altra donna. I due hanno smesso di seguirsi suie lei ha cancellato tutte le foto che li ritraggono insieme. Dall’Argentina confermano con grande sicurezza dell’esistenza di una relazione extra-coniugale per il centravanti del PSG. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

oss_romano : #16ottobre La crisi tra #fede e #cultura in una riflessione di Francesco Cosentino a partire dalla chiusura delle… - mbbelluco : RT @settsociali: ?? L'appuntamento punterà i riflettori sul rapporto tra ecologia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e… - V_R_S_Giac_ : RT @gr_grim: Chissà nel 2021 invece. Tra Governo che ti vieta di lavorare, riaperture finte, crisi energetica, transizione verde, riforma d… - TelefilmSpoiler : Il #16ottobre del 1948 nasceva a Detroit MICHAEL TYLO. Tra i suoi lavori ricordiamo 'Sentieri'. E' deceduto nel 202… - Alexandre13734 : RT @gr_grim: Chissà nel 2021 invece. Tra Governo che ti vieta di lavorare, riaperture finte, crisi energetica, transizione verde, riforma d… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi tra

alfredopedulla.com

Un paio di recuperi palla da terzino, cerca sempre l'uno contro uno e manda inSutalo. Si ... Ottimo impatto sul match) Rebic 6: sicuramentei più attivi e ispirati nella prima frazione, ...La storia è stata subito rimossa , ma sulla profondai due non sembrano più esserci dubbi. Wanda Nara e Mauro Icardi non sono nuovi a storie di corna e tradimenti. L'ex moglie di Maxi Lopez,...NordEst – Due milioni di persone hanno avuto bisogno dell’aiuto della Caritas per tirare avanti nel 2020, l’anno del Covid. Metà di loro, il 44%, non aveva mai avuto bisogno di un pacco alimentare o d ...Wanda Nara sgancia la bomba. La rottura con il marito Mauro Icardi sembra più che definitiva. La moglie e agente del giocatore del Paris Saint Germain ha, infatti, pubblicato una storia ...