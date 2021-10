Crozza-Michetti non riesce a pronunciare la parola ‘antifascista’: “Non ce la faccio, ho la tosse. Però riesco a dire ‘camerata’ e ‘Goebbels’…” (Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni di Enrico Michetti nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Il candidato sindaco di Roma non riesce proprio a pronunciare la parola “antifascista”, nonostante gli sforzi: “Anti… anti… antifa… antifatico… Mi scusi, ho la tosse, non riesco a dirlo. Certe parole le riesco a dire. Ebrei lo riesco a dire. Goebbels riesco a dirlo. Camerata, Wermacht… lo riesco a dire… apre i bronchi. Ma quella cosa che dice lei, proprio non riesco a dirla.” Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizioveste per la prima volta i panni di Enriconella nuova puntata di Fratelli di, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Il candidato sindaco di Roma nonproprio ala“antifascista”, nonostante gli sforzi: “Anti… anti… antifa… antifatico… Mi scusi, ho la, nona dirlo. Certe parole le. Ebrei lo. Goebbelsa dirlo. Camerata, Wermacht… lo… apre i bronchi. Ma quella cosa che dice lei, proprio nona dirla.” Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it) ...

