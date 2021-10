Celta Vigo vs Siviglia: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Siviglia cercherà di tenere il passo con la capolista in testa alla Liga quando si recherà contro il Celta Vigo domenica 17 ottobre pomeriggio. Il Celta è attualmente in bilico appena sopra la zona retrocessione, con il suo periodo di 10 stagioni nella prima divisione in pericolo, mentre il Siviglia si trova appena dietro un trio di squadre in cima con 17 punti. Il calcio di inizio di Celta Vigo vs Siviglia è previsto alle 16:15. Prepartita Celta Vigo vs Sivigli:a a che punto sono le due squadre? Siviglia Nonostante il distacco dalla capolista di tre punti, il Siviglia vanta una partita in meno su Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad sopra di loro. Tuttavia, la loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilcercherà di tenere il passo con la capolista in testa alla Liga quando si recherà contro ildomenica 17 ottobre pomeriggio. Ilè attualmente in bilico appena sopra la zona retrocessione, con il suo periodo di 10 stagioni nella prima divisione in pericolo, mentre ilsi trova appena dietro un trio di squadre in cima con 17 punti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15. Prepartitavs Sivigli:a a che punto sono le due squadre?Nonostante il distacco dalla capolista di tre punti, ilvanta una partita in meno su Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad sopra di loro. Tuttavia, la loro ...

