Barcellona, Ansu Fati vuole restare: si tratta per il rinnovo (Di sabato 16 ottobre 2021) Ansu Fati non vuole lasciare il Barcellona. Il numero 10 spagnolo potrebbe presto rinnovare il contratto con i blaugrana Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, c'è ancora distanza per l'accordo per il rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona. Ma il club blaugrana non è spaventato. Il giocatore, infatti, ha già annunciato di voler restare e molto presto dovrebbe arrivare la tanto agognata fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

