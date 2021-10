Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 15 ottobre 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 15 ottobre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 4319 spettatori (22.46% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2449 spettatori (15.73%). Il film Rambo: Last Blood su Italia1 ha ottenuto 1695 spettatori (7.70%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha conquistato 1025 spettatori (4.35%), mentre quello della serie tv The Resident ne ha avuti 751 (3.51%); il film Genitori quasi perfetti su Rai3 ha conquistato 772 spettatori (3.42%). Su Rete4 la puntata del programma di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 4319 spettatori (22.46% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2449 spettatori (15.73%). Il film Rambo: Last Blood su Italia1 ha ottenuto 1695 spettatori (7.70%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha conquistato 1025 spettatori (4.35%), mentre quello della serie tv The Resident ne ha avuti 751 (3.51%); il film Genitori quasi perfetti su Rai3 ha conquistato 772 spettatori (3.42%). Su Rete4 la puntata del programma di ...

