VinFast è la prima casa automobilistica vietnamita a scegliere LA Auto Show® per entrare nel mercato nordamericano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il primo produttoremobilistico del Vietnam a livello mondiale a debuttare con i nuovi veicoli a emissioni zero all'Mobility LA® 2021 LOS ANGELES, 15 ottobre 2021 /PRNewswire/Il Los Angeles(LA), il principale evento presenziale dedicato all'e al lifestyle, ha annunciato oggi che, laa livello mondiale, presenterà il suo marchio e i suoi prodotti in occasione dell'Mobility LA®. Dopo l'appuntamento annuale del settore e dei media del Salone dell'mobile di Los Angeles, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire e sperimentare da vicino i veicoli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VinFast prima

MotoriSuMotori

...crescita della. La casa automobilistica vietnamita potrebbe esportare su scala globale, raggiungendo il nord America e l' Europa centrale intorno alla metà del 2022 . Questa sarà una...'Questa sarà lavolta che offriremo sia un veicolo ibrido plug - in che un veicolo elettrico ... Succede a Michael Lohscheller, è ora CEO diGlobal, il braccio automobilistico del ...Il primo produttore automobilistico del Vietnam a livello mondiale a debuttare con i nuovi veicoli a emissioni zero all'AutoMobility LA® 2021 LOS ANGELES, 15 o ...LOS ANGELES, Oct. 14, 2021 /PRNewswire/ -- VinFast, the Vietnam-based automotive manufacturer established in 2017, has announced the global premiere ...