Vieri elogia il Napoli di Spalletti | le parole

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Christian, durante la puntata odierna della Bobo TV su Twitch, ha parlato deldi Luciano. Proprio quest’ultimi hanno iniziato in un modo eccellente la stagione, mostrando di poter essere una grande sorpresa: Luciano, allenatore del“Io penso che ilnelle ultime tre o quarto partite del campionato sarà a cora lì a giocarsi lo scudetto. L’abbiamo detto all’inizio della stagione, è una squadra tosta, ha tanti giocatori di qualità epuò vincere al primo anno. Insomma, non vedo perché non debba giocarsela fino alla fine” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Osimhen racconta il suo difficile passato: le sue toccantiL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vieri elogia

fcinter1908

1 Christian, ex attaccante di Juve , Inter e Milan , nel corso della diretta Twitch sul suo canale, la BoboTv , ha parlato di Erling Braut Haaland , centravanti norvegese del Borussia Dortmund : 'Haaland ...Infatti Kaio sa che cosa fare con la palla, non è scarso tecnicamente e sa anche difendere il pallone, con alcuni movimenti che a me fanno venire in mente Bobo. La pressione dei difensori non ...Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno partecipato al Festival dello Sport di Trento, evento supervisionato da “La Gazzetta dello Sport“. “Sta facendo bene con il Pisa, ...