Vaccino 5-11 anni | Pfizer presenta dati a Ema

(Di venerdì 15 ottobre 2021)e BioNTech annunciano di averto all’Agenzia europea del farmaco Ema isulanti-Covid per i bambini dai 5 agli 11, per ottenere una variazione dell’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio nell’Unione europea e rendere disponibile Comirnaty* in questa fascia d’età. E’ quanto comunicano oggi le due aziende, spiegando che la richiesta di variazione si basa suche includono i risultati di uno studio di fase 2/3, che sta arruolando bambini da 6 mesi di vita fino a meno di 12d’età. Sono 2.268 i 5-11enni coinvolti nel trial in questione. A questo gruppo sono state somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra due dosi di 10 microgrammi, pari a un terzo rispetto alla dose che viene inoculata ai più ...

