Truffa a nome INPS: attenti all’sms che svuota il conto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vittima una donna di Rieti, gli uomini dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia ed hanno segnalato i Truffatori Segnalati alla Procura della Repubblica due uomini che hanno Truffato una donna. E’ accaduta a Rieti, precisamente a Torri Sabina, dove una donna è stata convinta dai due ad aprire un conto corrente online. I L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vittima una donna di Rieti, gli uomini dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia ed hanno segnalato itori Segnalati alla Procura della Repubblica due uomini che hannoto una donna. E’ accaduta a Rieti, precisamente a Torri Sabina, dove una donna è stata convinta dai due ad aprire uncorrente online. I L'articolo proviene da Consumatore.com.

