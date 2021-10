The Witcher di Netflix nella seconda stagione avrà molte più battaglie con i mostri 'per i fan dei videogiochi' (Di venerdì 15 ottobre 2021) I creatori di The Witcher di Netflix vogliono espandere le scene di battaglia con mostri nella seconda stagione, non solo perché c'è una carenza nel romanzo Blood of Elves, ma perché ai fan è piaciuto molto guardare Geralt combattere i mostri in The Witcher 3. La showrunner Lauren Hissrich ha parlato dell'argomento nell'ultimo numero della rivista Sci-Fi and Fantasy (via Redanian Intelligence). La seconda stagione di The Witcher è in gran parte basata sul romanzo di Andrzej Sapkowski Blood of Elves, ma sarà molto diversa dalla prima, in quanto porterà una narrazione più lineare, storie più intense per i personaggi principali e un tono complessivamente più oscuro per la serie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) I creatori di Thedivogliono espandere le scene di battaglia con, non solo perché c'è una carenza nel romanzo Blood of Elves, ma perché ai fan è piaciuto molto guardare Geralt combattere iin The3. La showrunner Lauren Hissrich ha parlato dell'argomento nell'ultimo numero della rivista Sci-Fi and Fantasy (via Redanian Intelligence). Ladi Theè in gran parte basata sul romanzo di Andrzej Sapkowski Blood of Elves, ma sarà molto diversa dalla prima, in quanto porterà una narrazione più lineare, storie più intense per i personaggi principali e un tono complessivamente più oscuro per la serie. Leggi altro...

