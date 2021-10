Sarri si sfoga: "Il calcio di oggi non mi appartiene più" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nella conferenza stampa che precede la partita contro l'Inter. Questo dev'essere il match della ripresa per i biancocelesti dopo la brutta figura del Dall'Ara, e la tensione è Sarri, come al solito, non si è lasciato attendere:"Ci siamo allenati due settimane a bassa intensità, è difficile valutare. Il calcio di oggi è questo e forse non mi appartiene più. Tutti i mesi dobbiamo giocare sette partite in meno di tre settimane e poi stiamo undici giorni senza avere i calciatori. Praticamente si allenano più in Nazionale che con i rispettivi club. "Il calcio non dev'essere più considerato uno sport bensì uno spettacolo, uno show dove si cerca di spremere soldi in qualunque modo. Forse sono troppo vecchio per tutto questo. Mi aspetto di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato nella conferenza stampa che precede la partita contro l'Inter. Questo dev'essere il match della ripresa per i biancocelesti dopo la brutta figura del Dall'Ara, e la tensione è, come al solito, non si è lasciato attendere:"Ci siamo allenati due settimane a bassa intensità, è difficile valutare. Ildiè questo e forse non mipiù. Tutti i mesi dobbiamo giocare sette partite in meno di tre settimane e poi stiamo undici giorni senza avere i calciatori. Praticamente si allenano più in Nazionale che con i rispettivi club. "Ilnon dev'essere più considerato uno sport bensì uno spettacolo, uno show dove si cerca di spremere soldi in qualunque modo. Forse sono troppo vecchio per tutto questo. Mi aspetto di ...

