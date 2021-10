"Quando avevo 16 anni". Federica Pellegrini senza censura a Striscia. Roba intima con il vip | Guarda (Di venerdì 15 ottobre 2021) La faida tra Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino prosegue a Striscia la notizia, con risvolti piccanti. La Divina del nuoto azzurro ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d'oro per la polemica nata in settimana con il collega di nazionale. "Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità", aveva spiegato il nuotatore napoletano ma cresciuto in Australia. Fede, che ha chiuso quest'anno una carriera irripetibile, non l'aveva presa affatto bene. "Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata - ha confermato la Pellegrini al microfono di Staffelli -. Ci sono rimasta male perché Quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis". Tutto è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) La faida trae Massimiliano Rosolino prosegue ala notizia, con risvolti piccanti. La Divina del nuoto azzurro ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d'oro per la polemica nata in settimana con il collega di nazionale. "Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità", aveva spiegato il nuotatore napoletano ma cresciuto in Australia. Fede, che ha chiuso quest'anno una carriera irripetibile, non l'aveva presa affatto bene. "Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata - ha confermato laal microfono di Staffelli -. Ci sono rimasta male perchélo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis". Tutto è ...

