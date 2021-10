Porto di Trieste: rischio di paralisi e nuove difficoltà per le aziende (Di venerdì 15 ottobre 2021) Porto di Trieste: le voci dei cooperatori Il rischio di una paralisi per uno tra i più importanti scali marittimi del Paese e il pericolo per tante aziende di andare incontro a nuove difficoltà e a un nuovo rallentamento del lavoro e di conseguenza dell’economia. Per Maurizio Era e Luigi Donatone, vicepresidenti di Confcooperative Lavoro e Servizi Friuli Venezia Giulia, oltre che presidenti di cooperative direttamente connesse con l’attività portuale, è assolutamente da scongiurare il rischio di un fermo delle attività del Porto di Trieste, a causa delle proteste per il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Al momento il solo varco 4 non è chiuso ma è molto difficile transitarvi«È un grosso problema – ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021)di: le voci dei cooperatori Ildi unaper uno tra i più importanti scali marittimi del Paese e il pericolo per tantedi andare incontro ae a un nuovo rallentamento del lavoro e di conseguenza dell’economia. Per Maurizio Era e Luigi Donatone, vicepresidenti di Confcooperative Lavoro e Servizi Friuli Venezia Giulia, oltre che presidenti di cooperative direttamente connesse con l’attività portuale, è assolutamente da scongiurare ildi un fermo delle attività deldi, a causa delle proteste per il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Al momento il solo varco 4 non è chiuso ma è molto difficile transitarvi«È un grosso problema – ...

