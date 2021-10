Perinetti: “Inter favorita per lo scudetto. Colombo e Lucca da seguire” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Siena, ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto, su Colombo e Lucca e sul mercato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgio, direttore sportivo del Siena, ha espresso il suo pensiero sulla lotta, sue sul mercato

Advertising

SempreIntercom : Siena Director Giorgio Perinetti On Serie A Title Race: 'Inter Are My Favourites' #InterMilan #FCIM - NimaTavRood : RT @SempreIntercom: Siena Director Giorgio Perinetti On Serie A Title Race: “Inter Are My Favourites” - Skrizovic : RT @SempreIntercom: Siena Director Giorgio Perinetti On Serie A Title Race: “Inter Are My Favourites” - InterStats : RT @SempreIntercom: Siena Director Giorgio Perinetti On Serie A Title Race: “Inter Are My Favourites” - SempreIntercom : Siena Director Giorgio Perinetti On Serie A Title Race: “Inter Are My Favourites” -