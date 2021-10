“Ora faccio così”. Ambra Angiolini, la decisione forte dopo l’addio di Max Allegri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi con grande eleganza ed educazione, Ambra Angiolini ha messo fine al velenoso chiacchiericcio degli ultimi giorni. Sì, la sua importante relazione con Massimiliano Allegri è conclusa in via definitiva e questa sembrerebbe seriamente dovuta ad un tradimento di quest’ultimo. Ma per la stella di Non è la Rai è già arrivato il momento di voltare pagina. Inutile difendersi dal servizio di Striscia la notizia, Ambra Angiolini si è mostrata superiore sin dall’istante in cui Valerio Staffelli le ha consegnato quel Tapiro alquanto no-sense. Grazie al suo garbo è riuscita a uscirne vincente e poi a farle giustizia ci hanno pensato sua figlia Jolanda Renga e colleghi. Adesso però ha preso parola in diretta su Radio Capital. Ambra Angiolini torna a paralre ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi con grande eleganza ed educazione,ha messo fine al velenoso chiacchiericcio degli ultimi giorni. Sì, la sua importante relazione con Massimilianoè conclusa in via definitiva e questa sembrerebbe seriamente dovuta ad un tradimento di quest’ultimo. Ma per la stella di Non è la Rai è già arrivato il momento di voltare pagina. Inutile difendersi dal servizio di Striscia la notizia,si è mostrata superiore sin dall’istante in cui Valerio Staffelli le ha consegnato quel Tapiro alquanto no-sense. Grazie al suo garbo è riuscita a uscirne vincente e poi a farle giustizia ci hanno pensato sua figlia Jolanda Renga e colleghi. Adesso però ha preso parola in diretta su Radio Capital.torna a paralre ...

Advertising

lapinella : Ora faccio anche io la piega cosi’??????? - egorapline : ma yoongi che saltava ballava cantava con quel maglioncino no giuro la faccio finita ORA - nonseinvisibile : Ora faccio un thread giornaliero di chi mi svolta la vita qui su Twitter e mi fa capire che la mia laurea in psicol… - imanhlr : RT @AleMancinelli8: il video è perfetto. la canzone è perfetta. lei è perfetta. I'M OBSESSED. le reference a rolling in the deep ed hello,… - Ant5410 : RT @JohannesBuckler: Un giorno ero in via Arenula con un amico. Passarono centinaia di fascisti. Forse state pensando: «E sei scappato».… -