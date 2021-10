No green pass, l’ex pugile Fabio Tuiach tenta di bloccare l’accesso al porto di Trieste e viene fermato dagli stessi portuali – Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Momenti di tensione al presidio davanti al porto di Trieste questa mattina quando Fabio Tuiach, ex pugile ed ex consigliere comunale, noto per le sue posizioni estremiste, ha tentato di bloccare l’accesso al porto. Tuiach è stato fermato dagli stessi portuali presenti al presidio. Già prima l’ex consigliere comunale aveva aizzato la folla: “Noi portuali abbiamo sempre lavorato anche quando è esplosa la pandemia. Tanti hanno preso il Covid qua, ma noi prima abbiamo sempre lavorato e fino a ora non ci siamo mai fermati, invece adesso per farci lavorare ci viene chiesto il green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Momenti di tensione al presidio davanti aldiquesta mattina quando, exed ex consigliere comunale, noto per le sue posizioni estremiste, hato dialè statopresenti al presidio. Già primaconsigliere comunale aveva aizzato la folla: “Noiabbiamo sempre lavorato anche quando è esplosa la pandemia. Tanti hanno preso il Covid qua, ma noi prima abbiamo sempre lavorato e fino a ora non ci siamo mai fermati, invece adesso per farci lavorare cichiesto il...

