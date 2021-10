Newcastle | caccia al nuovo allenatore | c’è il primo no di un top

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La nuova proprietà del, è pronta a creare un top team ma stanno arrivando già i primi no. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, Zinedine Zidane avrebbe rifiutato la proposta della nuova società degli inglesi., Zidane,L’del Real Madrid, infatti, starebbe aspettando la chiamata della Francia o quella del PSG, dato che sia Deschamps che Pochettino potrebbero lasciare. Il futuro, però, sembra essere lontano da Madrid per il francese. LEGGI ANCHE: Lazio-Inter, Inzaghi: “In tre non ci saranno. Due sudamericani fuori” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

