Le cose da sapere su Arisa, concorrente di Ballando con le Stelle (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre riparte Ballando con le Stelle, storico programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci arrivato ormai alla sua sedicesima edizione. Tra i vip che scenderanno in pista per sfidarsi a colpi di coreografie e conquistare i giudici (Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto) c'è anche Arisa, che ballerà al fianco del professionista Vito Coppola. È una delle cantanti italiane di maggior successo, e spesso si fa notare per i suoi look stravaganti e per la sua esuberanza, soprattutto in tv. Il suo vero nome è Rosalba Pippa, come molti sapranno, ma pochi conoscono l'origine del suo pseudonimo: Arisa è l'insieme delle iniziali dei nomi della sua famiglia (il padre Antonio, Rosalba, le sorelle Isabella e Sabrina e la madre Assunta). Ha iniziato a cantare già da ...

