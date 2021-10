L’Aria Che Tira, Myrta Merlino sbotta con lo studente no-Green Pass: “È un’idiozia grande come una casa! Ma cosa stai dicendo?” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Duro scontro a L’Aria Che Tira durante la puntata andata in onda oggi 15 ottobre. Myrta Merlino si è collegata in diretta con la manifestazione ‘no Green Pass’ degli studenti a Bologna. A prendere la parola è Francesco, studente di Filosofia già laureato in Giurisprudenza: “Parlo a titolo personale da studente, al di là della maniera di Passare un obbligo vaccinale tramite una misura che formalmente serve per andare a portare l’attenzione sul fatto di non propagare il virus, dall’altra parte si tratta di un obbligo vaccinale vero e proprio”. Lo ferma subito Merlino: “Sai che non lo capisco Francesco? Posso parlarti un secondo? Mi riesci a sentire?”. A quel punto il giovane: “Con chi parlo scusi? Ho solo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Duro scontro aChedurante la puntata andata in onda oggi 15 ottobre.si è collegata in diretta con la manifestazione ‘no’ degli studenti a Bologna. A prendere la parola è Francesco,di Filosofia già laureato in Giurisprudenza: “Parlo a titolo personale da, al di là della maniera diare un obbligo vaccinale tramite una misura che formalmente serve per andare a portare l’attenzione sul fatto di non propagare il virus, dall’altra parte si tratta di un obbligo vaccinale vero e proprio”. Lo ferma subito: “Sai che non lo capisco Francesco? Posso parlarti un secondo? Mi riesci a sentire?”. A quel punto il giovane: “Con chi parlo scusi? Ho solo un ...

