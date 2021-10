Inter | la dirigenza non ci sta | il rinnovo del giocatore è sempre più lontano

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In casaè il momento di pensare ai rinnovi contrattuali. Se per Barella tutto sembrerebbe perfettamente avviato, per Brozovic la situazione appare completamente diversa. Il centrocampista croato nella giornata di ieri era atteso ad Appiano Gentile con il suo entourage. Il calciatore si è però presentato da solo facendo così saltare l’incontro per il. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lanerazzurra non avrebbe affatto gradito questo comportamento. Attualmente ildi Brozovic sembrerebbe più, ma la pista non è del tutto tramontata. Il contratto del classe 1992 scade il prossimo 30 giugno e per l’perdere un calciatore così a parametro zero sarebbe un brutto colpo. Allo stesso tempo, per chi dovesse ingaggiarlo, ...