IL DIRETTORE DI RAI1 | LA SFIDA BALLANDO-TU SI QUE VALES? BASTA CONTABILITÀ SPICCIOLA! MILLY UNA DELLE POCHE CHE ACCETTA IL SABATO

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Da domani ilsera degli italiani si riaccende alla massima potenza. Da una partecon le Stelle, al via su, e dall’altra Tu Sì Que, già in onda da un mese su Canale 5. Per la narrazione web e social la “” tra Maria De Filippi eCarlucci è rimasta l’ultima competizione televisiva ad infiammare i telespettatori, dividendo il paese tra guelfi e ghibellini. IldiStefano Coletta ha risposto nella conferenza stampa dialla domanda di Tvblog su una eventuale penalizzazione dello show diCarlucci nel partire quando Tu Sì Queè giunto alla quinta puntata.parlare di sfide, competizioni, ...