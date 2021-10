Ignorato il diritto di seppellire il figlio nato morto

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Pochi sanno che la legge lo prevede – Feti gettati tra i rifiuti ospedalieri – Tra la 22. e la 28. settimana, il seppellimento è un obbligo – Giornata mondiale su perdita perinatale e infantile – «Ogni giorno in Italia quindici donne escono a braccia vuote dai reparti di maternità. Un dolore, troppo spesso inascoltato, con profonde ferite fisiche e psicologiche, che coinvolge le mamme, i papà e la famiglia intera. In questo dolore è ingiusto che pochissimi sappiano che la legge prevede la possibilità di chiedere le spoglie del proprio, per seppellirlo, sin dalle primissime settimane di gestazione, così come pochi sanno che i bambini tra la 22esima e la 28esima settimana vengono seppelliti», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile che si ...