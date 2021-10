Gran Bretagna, oltre 45mila nuovi contagi e 157 morti in 24 ore: è il dato più alto dal 20 luglio. “Aumento legato alla ripresa delle scuole” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna l’incubo Covid nel Regno Unito. Solo nelle ultime 24 ore, la Gran Bretagna ha registrato 45.066 nuovi contagi: si tratta, come sottolinea la Bbc, del numero più alto dal 20 luglio, quando i nuovo casi positivi furono 46.558. Lo certificano i dati ufficiali diramati nel bollettino di giovedì 14 ottobre, che indicano inoltre ancora 157 morti giornalieri: i decessi registrati da inizio pandemia sono oltre 138.000. Un dato record che porta il Paese ad essere primo in Europa, davanti alla Russia, per vittime del Covid. Secondo i media britannici, questo nuovo picco di contagi è da imputare al ritorno a scuola: la maggior parte delle positività al coronavirus è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna l’incubo Covid nel Regno Unito. Solo nelle ultime 24 ore, laha registrato 45.066: si tratta, come sottolinea la Bbc, del numero piùdal 20, quando i nuovo casi positivi furono 46.558. Lo certificano i dati ufficiali diramati nel bollettino di giovedì 14 ottobre, che indicano inancora 157giornalieri: i decessi registrati da inizio pandemia sono138.000. Unrecord che porta il Paese ad essere primo in Europa, davantiRussia, per vittime del Covid. Secondo i media britannici, questo nuovo picco diè da imputare al ritorno a scuola: la maggior partepositività al coronavirus è stata ...

