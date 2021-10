Folla al Salone del Libro, sale sold out e migliaia di studenti: esplode la supernova (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aperta a Torino la 33ª edizione. Il direttore Lagioia: «Mi aspettavo una flessione, invece c’è stata una risposta al di sopra delle aspettative» Leggi su lastampa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aperta a Torino la 33ª edizione. Il direttore Lagioia: «Mi aspettavo una flessione, invece c’è stata una risposta al di sopra delle aspettative»

Advertising

morry74 : Folla al Salone del Libro, sale sold out e migliaia di studenti: esplode la supernova - serenel14278447 : Folla al Salone del Libro, sale sold out e migliaia di studenti: esplode la supernova - Mariate48641882 : RT @PieraBelfanti: Folla al Salone del Libro, sale sold out e migliaia di studenti: esplode la supernova - AndreaLompio53 : 400 scuole da tutta Italia, altre 1025 classi da 613 città tra i 715 stand degli editori presenti virtualmente. U… - AnnickQuemper : RT @PieraBelfanti: Folla al Salone del Libro, sale sold out e migliaia di studenti: esplode la supernova -