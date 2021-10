Eni avvia produzione biocarburante per trasporto aereo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Eni ha avviato la produzione di carburanti sostenibili alternativi per l'aviazione (Sustainable Aviation Fuel o Saf) che rappresentano nel breve - medio termine un modo per contribuire ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Eni hato ladi carburanti sostenibili alternativi per l'aviazione (Sustainable Aviation Fuel o Saf) che rappresentano nel breve - medio termine un modo per contribuire ...

