“You”, Netflix annuncia la quarta stagione con un video (Di giovedì 14 ottobre 2021) La piattaforma Netflix ha annunciato il rinnovo di “You” per la quarta stagione. Ancor prima dell’uscita degli episodi della terza stagione, prevista per domani alle ore 9, la piattaforma ha svelato con un video il rinnovo di “You” per il quarto anno consecutivo. “You”, l’annuncio della quarta stagione Mentre i fan attendono gli episodi della terza stagione di “You”, in arrivo domani mattina su Netflix, la piattaforma ha già reso noto che produrrà la quarta stagione. La serie, interpretata da Penn Badgley e Victoria Pedretti, narra le avventure del libraio Joe e delle sue ossessioni verso alcune donne che tenderanno a trasformarlo in un maniaco. La serie è tratta dall’omonimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) La piattaformahato il rinnovo di “You” per la. Ancor prima dell’uscita degli episodi della terza, prevista per domani alle ore 9, la piattaforma ha svelato con unil rinnovo di “You” per il quarto anno consecutivo. “You”, l’annuncio dellaMentre i fan attendono gli episodi della terzadi “You”, in arrivo domani mattina su, la piattaforma ha già reso noto che produrrà la. La serie, interpretata da Penn Badgley e Victoria Pedretti, narra le avventure del libraio Joe e delle sue ossessioni verso alcune donne che tenderanno a trasformarlo in un maniaco. La serie è tratta dall’omonimo ...

Advertising

tfaddicted : #Netflix ha rinnovato #You per una quarta stagione! La terza uscirà domani. - OptiMagazine : Ufficiale #You 4, Joe Goldberg colpisce ancora: #Netflix rinnova la serie col debutto della stagione 3 #YouNetflix - infoitcultura : Netflix gioca d’anticipo e annuncia “You 4” - zazoomblog : Ufficiale You 4 Joe Goldberg colpisce ancora: Netflix rinnova la serie col debutto della stagione 3 - #Ufficiale… - comingsoonit : Le ossessioni di Joe ci portano dritti dritti alla quarta stagione di #YOU. #Netflix ha già rinnovato la serie con… -