Tra talk show e corsie d'ospedale finisce il gallismo Tutte le sparate del professore prezzemolino del Sacco (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra le corsie dell'ospedale Sacco e i corridoi dell'Università Statale di Milano, in pochi hanno manifestato sorpresa alla notizia che Massimo Galli fosse indagato per presunti concorsi truccati. Gli addetti ai lavori, infatti, sembrano conoscere un'immagine diversa rispetto a quella che ha fatto compagnia per mesi agli italiani dagli schermi di ogni rete televisiva.

