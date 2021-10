Scuole vecchie e senza agibilità: investire i soldi del Pnrr (lasciando stare gli stadi) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Genitori e nonni, spesso si stropicciano gli occhi: le Scuole dei figli, e addirittura dei nipoti, sono quelle dei loro tempi. E qualcuno si mette a cercare il vecchio banco. Magari è stata data qualche mano di vernice per nascondere una realtà che fa paura: perchè metà delle Scuole, in Italia, è in condizioni precarie. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Genitori e nonni, spesso si stropicciano gli occhi: ledei figli, e addirittura dei nipoti, sono quelle dei loro tempi. E qualcuno si mette a cercare il vecchio banco. Magari è stata data qualche mano di vernice per nascondere una realtà che fa paura: perchè metà delle, in Italia, è in condizioni precarie. L'articolo proviene da Firenze Post.

