(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il buon proposito del “Mai più Dad” per questo anno scolastico sembra resistere. Ed è forse soprattutto per questo che,le prime settimane di uno dei back to school più delicati di sempre, soprattutto dal punto di vista organizzativo, il bilancio fatto dagli studenti è complessivamente positivo. Almeno così dicono i 3.000 alunni delle superiori intercettati in questi giorni da un sondaggio del nostro portale Skuola.net per tracciare un bilancio del primodi. Circa 2 su 3, infatti, raccontano di non aver avvertito particolari criticità. Anche perchétutti (94%) fino a oggi hanno svolto sempre lezione in presenza. Con i ragazzi che sono tornati ad avere un rapporto diretto tra loro e a conversare anche dei temi più caldi, tra cui il vaccino: l?80% afferma di sapere se il resto della classe si sia ...

Advertising

nervosacronica : un mese di scuola e ho già 3 insufficienze ma che cazzo - HuffPostItalia : Scuola, un mese dopo. Dad (quasi) sparita, diversi docenti assenti - forevernapoli04 : In Campania la scuola è ripresa in presenza da un mese (????) senza grandi problemi. L'anno scorso in Campania l'anno… - i94hyunt : RT @SaggioSatana: la scuola è iniziata da un mese e sto già indietro con il programma - CDkaroll26 : É appena arrivato il profe di matematica dopo un mese dall'inizio della scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mese

Orizzonte Scuola

Almeno così dicono i 3.000 alunni delle superiori intercettati in questi giorni da un sondaggio del nostro portale Skuola.net per tracciare un bilancio del primodi. Circa 2 su 3, infatti,...... in polizia, per i medici e il personale sanitario, per chi lavora a, i dipendenti pubblici ... Se deve essere uno strumento per far spendere alla gente duecento euro aldi tampone, è una ...Il buon proposito del “Mai più Dad” per questo anno scolastico sembra resistere. Ed è forse soprattutto per questo che, dopo le prime settimane di uno dei back to school più delicati di sempre, soprat ...Com'è trascorso il primo mese di scuola? In presenza per la maggior parte degli studenti, ma non sono mancate le difficoltà come l'obbligo di turnazione per l'ingresso in classe ...