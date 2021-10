Scontri Roma, Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Lamorgese dopo il question time (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), definisce “gravissime” le “ammissioni” del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rese ieri in Aula durante il question time sulle violenze verificatesi in piazza a Roma lo scorso sabato. Fratelli d’Italia chiede le “immediate dimissioni” della Lamorgese. Poi Giorgia Meloni, rivolgendosi direttamente al Ministro, dice: “La sua risposta sugli Scontri di piazza avvenuti sabato scorso a Roma è a dir poco vergognosa. Perché lei oggi, davanti al popolo italiano, sta ammettendo che sapeva ma non ha fatto nulla; oggi scopriamo che quello che è avvenuto sabato è stato volutamente permesso dal suo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021)– La leader di, Giorgia Meloni (foto), definisce “gravissime” le “ammissioni” del Ministro dell’Interno, Luciana, rese ieri in Aula durante ilsulle violenze verificatesi in piazza alo scorso sabato.le “immediate” della. Poi Giorgia Meloni, rivolgendosi direttamente al Ministro, dice: “La sua risposta suglidi piazza avvenuti sabato scorso aè a dir poco vergognosa. Perché lei oggi, davanti al popolo italiano, sta ammettendo che sapeva ma non ha fatto nulla; oggi scopriamo che quello che è avvenuto sabato è stato volutamente permesso dal suo ...

