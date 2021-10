Road to Halloween | “La notte dei morti viventi”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel 1968 George A. Romero dà ufficialmente vita agli zombie ne Ladei. Anche stavolta, neanche a dirlo, il film è una critica molto forte agli Stati Uniti e alle sue politiche, belliche ed economiche. Gli zombie rappresentano infatti le vittime di quelle stesse politiche, che creano deia tutti gli effetti, senza autonomia e senza aspettative per un futuro. Si muovono come automi, senza ragione, divorando tutto ciò che trovano come, tra l’altro, la feroce politica economica statunitense. Ladeiparla di cannibalismo in quanto pratica atroce che rappresenta il sentimento di esasperazione a cui conduce la politica interna ed estera degli Stati Uniti, volta a ottenere e consumare il più possibile ...

Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Nightmare", film del 1984 di Wes Craven.
Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Unfriended" di Levantesi Gabriadze.