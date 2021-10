Questo foto di un camion in mezzo a una folla non c’entra con l’Italia, è un festival a Zurigo del 2013 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 12 ottobre su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un camion in mezzo a una numerosa folla. Lo scatto è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «PER CHI DICEVA CHE NOI camionISTI NON ERAVAMO PRESENTI… VI BASTA Questo? IMMERSI NELLA folla. SENZA PAURA». L’11 ottobre in Italia, il giorno prima della pubblicazione del post, si è svolto una sciopero generale organizzato dai sindacati di base contro le politiche del governo guidato da Mario Draghi. Il contenuto oggetto della nostra verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto oggetto di analisi non è stata scattata in Italia a ottobre 2021. L’immagine mostra un momento della Street parade, festival ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 12 ottobre su Facebook è stata pubblicata unache mostra unina una numerosa. Lo scatto è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «PER CHI DICEVA CHE NOIISTI NON ERAVAMO PRESENTI… VI BASTA? IMMERSI NELLA. SENZA PAURA». L’11 ottobre in Italia, il giorno prima della pubblicazione del post, si è svolto una sciopero generale organizzato dai sindacati di base contro le politiche del governo guidato da Mario Draghi. Il contenuto oggetto della nostra verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Laoggetto di analisi non è stata scattata in Italia a ottobre 2021. L’immagine mostra un momento della Street parade,...

