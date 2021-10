Petrolio: greggio sale ancora, è a 81,11 dollari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tornano a salire le quotazioni del dollaro: il barile di greggio con consegna a novembre è scambiato a 81,11 dollari al barile, sui massimi raggiunti nei giorni scorsi con un aumento su ieri dello 0,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tornano a salire le quotazioni del dollaro: il barile dicon consegna a novembre è scambiato a 81,11al barile, sui massimi raggiunti nei giorni scorsi con un aumento su ieri dello 0,...

Advertising

ALisimberti : RT @TCommodity: Diciamo che tra politiche green (che si stanno già traducendo in minore offerta di petrolio) e disimpegno Usa dal Medio Ori… - fisco24_info : Petrolio: greggio sale ancora, è a 81,11 dollari: Brent a 83,91 dollari - howrealisreal : RT @TCommodity: Diciamo che tra politiche green (che si stanno già traducendo in minore offerta di petrolio) e disimpegno Usa dal Medio Ori… - donatellaluisa : Intanto.... prezzo del #petrolio greggio viaggia intorno gli 80 dollari al barile. Transitivo distrarre /di·stràr·re/ - laviaggiatrice4 : RT @lettera_mosca: Vladimir Putin sul prezzo del petrolio: 'Con i nostri partner dell'Opec+ non permetteremo balzi improvvisi del prezzo de… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio greggio Petrolio: greggio sale ancora, è a 81,11 dollari Tornano a salire le quotazioni del dollaro: il barile di greggio con consegna a novembre è scambiato a 81,11 dollari al barile, sui massimi raggiunti nei giorni scorsi con un aumento su ieri dello 0,83%. Il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 83,...

Petrolio: riserve Usa salite di 5,21 milioni di barili (Api) Secondo il consensus di S&P Global Platts, citato da MarketWatch, l'Eia dovrebbe comunicare un declino delle riserve di greggio di 500.000 barili. I future sul Wti in consegna a novembre avevano ...

Petrolio: greggio sale ancora, è a 81,11 dollari - Economia Agenzia ANSA Petrolio: greggio sale ancora, è a 81,11 dollari Tornano a salire le quotazioni del dollaro: il barile di greggio con consegna a novembre è scambiato a 81,11 dollari al barile, sui massimi raggiunti nei giorni scorsi con un aumento su ieri dello 0,8 ...

Borse europee viste al rialzo nel giorno delle grandi trimestrali bancarie Usa Ieri i dati rilasciati da BlackRock e Jp Morgan hanno controbilanciato un dato sull'inflazione deludente, permettendo ai mercati Usa di chiudere in terreno positivo. Riparte la corsa del petrolio: Wti ...

Tornano a salire le quotazioni del dollaro: il barile dicon consegna a novembre è scambiato a 81,11 dollari al barile, sui massimi raggiunti nei giorni scorsi con un aumento su ieri dello 0,83%. Il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 83,...Secondo il consensus di S&P Global Platts, citato da MarketWatch, l'Eia dovrebbe comunicare un declino delle riserve didi 500.000 barili. I future sul Wti in consegna a novembre avevano ...Tornano a salire le quotazioni del dollaro: il barile di greggio con consegna a novembre è scambiato a 81,11 dollari al barile, sui massimi raggiunti nei giorni scorsi con un aumento su ieri dello 0,8 ...Ieri i dati rilasciati da BlackRock e Jp Morgan hanno controbilanciato un dato sull'inflazione deludente, permettendo ai mercati Usa di chiudere in terreno positivo. Riparte la corsa del petrolio: Wti ...