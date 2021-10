Pallone d’oro, Pochettino: «Lo darei a Messi». E non cita Jorginho (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha stilato il suo podio per il prossimo Pallone d’oro Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in una lunga intervista a El Partidazo de Cope ha stilato anche il suo podio per il prossimo Pallone d’oro non citando l’italiano Jorginho. «Il Pallone d’oro dovrebbe vincerlo Messi. Io lo darei a lui senza dubbio. Anche se non allenassi Messi direi sempre lui. Rispondo col cuore, dico ciò che penso. Al secondo posto dovrebbe esserci Lewandowski e poi Cristiano Ronaldo. Ogni anno CR7 dimostra la sua forza, la sua dedizione al calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’allenatore del PSG Mauricioha stilato il suo podio per il prossimoMauricio, allenatore del PSG, in una lunga intervista a El Partidazo de Cope ha stilato anche il suo podio per il prossimononndo l’italiano. «Ildovrebbe vincerlo. Io loa lui senza dubbio. Anche se non allenassidirei sempre lui. Rispondo col cuore, dico ciò che penso. Al secondo posto dovrebbe esserci Lewandowski e poi Cristiano Ronaldo. Ogni anno CR7 dimostra la sua forza, la sua dedizione al calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

