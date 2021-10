Pallone d’Oro, Nagelsmann vota Lewandowski: “Nessuno come lui negli ultimi tre anni, deve vincere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Abendzeitung, durante la quale si è soffermato sul tema “Pallone d’Oro”. Secondo il tecnico tedesco, il giocatore più meritevole di tale riconoscimento sarebbe Robert Lewandowski: “deve vincere il premio perché è stato incredibilmente continuo negli ultimi tre anni, come nessun altro. Se il suo corpo rimane così, è tutt’altro che finita. È estremamente dinamico, non ha infortuni, può allenarsi molto: confido sicuramente che possa giocare ai massimi livelli ancora per qualche anno, anche perché nella vita fa di tutto per essere al top della forma”. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Julian, allenatore del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Abendzeitung, durante la quale si è soffermato sul tema “”. Secondo il tecnico tedesco, il giocatore più meritevole di tale riconoscimento sarebbe Robert: “il premio perché è stato incredibilmente continuotrenessun altro. Se il suo corpo rimane così, è tutt’altro che finita. È estremamente dinamico, non ha infortuni, può allenarsi molto: confido sicuramente che possa giocare ai massimi livelli ancora per qualche anno, anche perché nella vita fa di tutto per essere al top della forma”. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - sportmediaset : Pallone d’Oro, #Ronaldo il Fenomeno vota #Benzema. #SportMediaset -