Meteo, freddo e tanto vento: nei prossimi giorni sembrerà inverno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano a diminuire le temperature sull’Italia, con il Meteo che sarà caratterizzato da tanto freddo e vento: masse di aria gelida in arrivo. Non è passato nemmeno un mese dall’inizio dell’autunno eppure il freddo ha già iniziato a coinvolgere la situazione Meteo dell’Italia intera. Infatti su alcune regioni del paese venti forti e temperature in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano a diminuire le temperature sull’Italia, con ilche sarà caratterizzato da: masse di aria gelida in arrivo. Non è passato nemmeno un mese dall’inizio dell’autunno eppure ilha già iniziato a coinvolgere la situazionedell’Italia intera. Infatti su alcune regioni del paese venti forti e temperature in L'articolo proviene da Inews.it.

