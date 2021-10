Massimiliano Rosolino | chi è | età | carriera | ex moglie | Instagram | altezza | fidanzate | moglie | figli | vita privata

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,nasce a Napoli l’11 luglio del 1978, da padre napoletano e madre australiana. Si è sempre dedicato allo sport, in particolare al nuoto fino a quando anche lui ha fatto l’esordio olimpico nel 1996, ai Giochi di Atlanta. Da allora si è conquistato 35 titoli nazionali.: chi è laha avuto una ...

L'ex olimpionico di nuoto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , aveva parlato parlato di Federica Pellegrini , smentendo anche un flirt con La Divina . Federica,...dopo la frase pronunciata durante un'intervista, cerca di fare pace con Federica Pellegrini ma la Divina non sembra averne voglia. A Oggi è un altro giorno sono stati ospiti ...Massimiliano Rosolino dopo la frase pronunciata durante un'intervista, cerca di fare pace con Federica Pellegrini ma la Divina non sembra averne voglia ...