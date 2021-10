La cosa che Gaetano Manfredi o fa adesso o mai più. Ecco chi gliela dice (VIDEO) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Manfredi ha una cosa che può fare solamente adesso, forte del grande risultato elettorale che ha appena ottenuto: dare vita a una giunta davvero di qualità, con scelte chiare e innovative. Deve dire ora ‘fuori tutti, faccio io la giunta’, altrimenti è perduto”. A dichiararlo è stato oggi Umberto Ranieri, nel corso della presentazione del suo ultimo libro, “Napoli e i suoi dilemmi”, nella sede della Fondazione Premio Napoli. “Se, al contrario, il sindaco eletto decide di andare appresso a liste e listarelle, non andrà lontano: se va in questa direzione, è già perduto”, ha spiegato il presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, già sottosegretario agli Esteri nonchè presidente della Commissione esteri della Camera dei Deputati. Assieme al direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “ha unache può fare solamente, forte del grande risultato elettorale che ha appena ottenuto: dare vita a una giunta davvero di qualità, con scelte chiare e innovative. Deve dire ora ‘fuori tutti, faccio io la giunta’, altrimenti è perduto”. A dichiararlo è stato oggi Umberto Ranieri, nel corso della presentazione del suo ultimo libro, “Napoli e i suoi dilemmi”, nella sede della Fondazione Premio Napoli. “Se, al contrario, il sindaco eletto decide di andare appresso a liste e listarelle, non andrà lontano: se va in questa direzione, è già perduto”, ha spiegato il presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa, già sottosegretario agli Esteri nonchè presidente della Commissione esteri della Camera dei Deputati. Assieme al direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico, il ...

