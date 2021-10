Incendio in via di Acilia: a fuoco un mucchio di sterpaglie a ridosso della strada (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ostia – Un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì 14 ottobre in via d’Acilia, nell’omonimo quartiere del Municipio X. A bruciare, un mucchio di sterpaglie a ridosso della strada, una delle principali arterie di Acilia e dintorni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile The Angels, che hanno domato l’Incendio. Notizia in aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ostia – Unè scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì 14 ottobre in via d’, nell’omonimo quartiere del Municipio X. A bruciare, undi, una delle principali arterie die dintorni. Sul posto sono intervenuti i Vigili dele i volontariProtezione Civile The Angels, che hanno domato l’. Notizia in aggiornamento… Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio

Advertising

enpaonlus : Dramma in un’oasi felina nel Bolognese: un incendio devasta la struttura, morti 8 gatti - ilfaroonline : Incendio in via di Acilia: a fuoco un mucchio di sterpaglie a ridosso della strada - gaiabov76 : RT @enpaonlus: Dramma in un’oasi felina nel Bolognese: un incendio devasta la struttura, morti 8 gatti - NTR24 : Incendio Airola, parla la SAPA: ‘Nessun ferito. Cause da identificare con le telecamere’ - rudi_de_fanti : RT @enpaonlus: Dramma in un’oasi felina nel Bolognese: un incendio devasta la struttura, morti 8 gatti -