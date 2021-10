Il maxi-incendio in un' azienda di logistica di Airola nel Sannio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Sono ancora in corso adle operazioni di spegnimento dell'che da ieri pomeriggio sta devastando lo stabilimento Sapa didi componentistica per veicoli che ha sede nel nucleo industriale della cittadina beneventana. Nella tarda serata di giovedì il fronte del fuoco si stava ampliando verso altri edifici vicini, ma le squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Caserta e da Napoli, sono riuscite a contenere le fiamme e a evitare che il disastro raggiungesse proporzioni ancora più gravi. Lo stabilimento che produce anche materiale plastico è completamente distrutto. Con una nota la direzione ha comunicato ai dipendenti la cassa integrazione a partire da oggi fino a quando non sarà possibile ripristinare le attività. "Lo stabilimento diè stato ...

Advertising

ciropellegrino : Abbiamo un altro mezzo disastro: incendio materiale plastico azienda nel Beneventano, il fumo spinto dal vento fino… - annadelbello1 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Questa la transizione ecologica ??Nube tossica arriva a Napoli, maxi incendio di plastica ad Airola ht… - econoteit : RT @PupiaTv: Airola (BN) - Maxi incendio alla Sapa, in fiamme componenti per automotive -1- (13.10.21) - alcinx : RT @sole24ore: #Benevento, maxi #incendio devasta la fabbrica del gruppo #Sapa ad #Airola: - sole24ore : #Benevento, maxi #incendio devasta la fabbrica del gruppo #Sapa ad #Airola: -

Ultime Notizie dalla rete : maxi incendio

Sulla base dell'esame dei materiali soggetti all', i tecnici Arpac hanno installato, nei pressi del sito, campionatori passivi a simmetria radiale, allo scopo principale di rilevare le ...Polimeri di plastica ed altre materie prime e di produzione interessate dalrogo la cui ...ed ora al centro di un'inchiesta che dovrà stabilire le cause e gli effetti del terribile. Al ...Una nube di fumo nero, alta e minacciosa, da Airola arriva fino a Napoli. Un maxi incendio è divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa, azienda ...L’azienda produce materiale plastico per auto. Il Comune invita i cittadini a chiudere le finestre e abbandonare la casa se investita dal fumo ...