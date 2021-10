Green pass, stretta sui cortei del Viminale. Per il G20 schierato l’esercito (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’imminente entrata in vigore dell’obbligo del Green pass per tutti i lavoratori e il vertice del G20 che si terrà a Roma a fine ottobre preoccupano il ministero dell’Interno, che ha chiesto una stretta sui cortei. Durante la riunione Comitato nazionale ordine e sicurezza, tenuta ieri al Viminale dopo le critiche trasversali per la gestione fallimentare dell’ordine pubblico in occasione delle proteste contro il Green pass di sabato scorso, il ministero guidato da Luciana Lamorgese ha dato indicazione di intervenire immediatamente nel caso di cortei non autorizzati. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nei prossimi giorni le manifestazioni dovranno essere statiche e più distanti dal centro, come nel caso di quella indetta sabato prossimo ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’imminente entrata in vigore dell’obbligo delper tutti i lavoratori e il vertice del G20 che si terrà a Roma a fine ottobre preoccupano il ministero dell’Interno, che ha chiesto unasui. Durante la riunione Comitato nazionale ordine e sicurezza, tenuta ieri aldopo le critiche trasversali per la gestione fallimentare dell’ordine pubblico in occasione delle proteste contro ildi sabato scorso, il ministero guidato da Luciana Lamorgese ha dato indicazione di intervenire immediatamente nel caso dinon autorizzati. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nei prossimi giorni le manifestazioni dovranno essere statiche e più distanti dal centro, come nel caso di quella indetta sabato prossimo ...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Specialone631 : RT @Corriere: Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - BPTrading_GS : RT @AlRobecchi: Ma in un paese tra i più vaccinati del mondo, dove il lavoro già è messo malissimo, era davvero il caso di imporre il green… -