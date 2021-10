Green pass lavoro, portuali Trieste: “Con proroga a 30 ottobre pronti a discutere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass lavoro, se il governo prorogasse al 30 ottobre il via all’obbligo “ci adegueremmo” e “non avrebbe senso domani bloccare il porto”. “Sarebbe una mossa intelligente per prendere un po’ di tempo e trovare poi una soluzione”. Così Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto, spiegando che i portuali sono “determinati” ma “sempre disponibili a discutere con chiunque”. Intanto il prefetto di Trieste Valerio Valenti nel corso della riunione con il Comitato per la sicurezza, tenutasi oggi, alla vigilia della prima giornata di sciopero proclamato dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021), se il governosse al 30il via all’obbligo “ci adegueremmo” e “non avrebbe senso domani bloccare il porto”. “Sarebbe una mossa intelligente per prendere un po’ di tempo e trovare poi una soluzione”. Così Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori, alla vigilia dello sciopero in porto, spiegando che isono “determinati” ma “sempre disponibili acon chiunque”. Intanto il prefetto diValerio Valenti nel corso della riunione con il Comitato per la sicurezza, tenutasi oggi, alla vigilia della prima giornata di sciopero proclamato dal Coordinamento dei lavoratoridi...

