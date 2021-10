Green pass, la Regione Toscana: "Su treni e bus servizi a rischio" (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' quanto emerso da una riunione con le aziende che gestiscono i trasporti in vista dell'obbligatorietà del certificato verde Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' quanto emerso da una riunione con le aziende che gestiscono i trasporti in vista dell'obbligatorietà del certificato verde

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - PirataRosso85 : @MadameA02 Sono vaccinato ma sono contrario, quindi per i si green pass io sarei tecnicamente un fascista. Come anc… - Marcello804 : RT @Smartitina: #Bellanova: 'No marcia indietro sul green pass, i cittadini in un paese normale e civile devono sapere che le regole valgon… -