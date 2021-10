Francia | tragedia Furiani | mai più partite di calcio professionistico il 5 maggio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Innella giornata del 5non si giocherà più alcuna partita di. Lo prevede un disegno di legge approvato dal Parlamento in via definitiva con un voto del Senato. Tale scelta vuole omaggiare le vittime dellaavvenuta allo stadio diin Corsica. Qui, proprio il 5del 1992, persero la vita 19 persone. Si giocava la semifinale della Coppa ditra Bastia ed Olympique Marsiglia. Il club locale decise per l’occasione di costruire una tribuna provvisoria per aumentare la capacità del proprio stadio. Questa crollò poco prima della gara, causando la morte di 19 persone ed innumerevoli feriti. La partita non si disputò più, con la Federfrancese che decise di annullare ...

Advertising

sportface2016 : #Francia, niente più partite di #calcio professionistico il 5 maggio: lo ha deciso il Parlamento per rendere omaggi… - trastare : @f_philippot due ex banchieri dell'alta finanza, due sfruttatori del proprio popolo, Francia e Italia unite nella tragedia - _caesar18 : RT @biramoni: @MarzianoAnsioso È dura,sulla panchina della Francia c'è un Signore Juventino, mentre su quella della Spagna,un Signore che l… - biramoni : @MarzianoAnsioso È dura,sulla panchina della Francia c'è un Signore Juventino, mentre su quella della Spagna,un Sig… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia tragedia

Agenzia ANSA

...la, Luciana Milani ha parlato rivolgendosi direttamente agli attentatori (alle sue spalle). La sua voce composta, come sempre stata in questi anni, anche nelle prime ore dopo lain ...Ho subito pensato: Luisa vive in, potrei essere io, chissà... L'ho finito in una settimana ... Se perde è unaIn Francia non ci saranno più partite di calcio professionistico il 5 maggio per rendere omaggio alle vittime della tragedia Furiani.(ANSA) – PARIGI, 14 OTT – Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giocherà nessuna partita di c ...