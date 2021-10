Ecobonus per le auto elettriche: il sì del governo al rifinanziamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecobonus per le auto elettriche: al via il rifinanziamento . È quanto si apprende da fonti di governo, in riferimento alla proposta del ministro per lo Sviluppo economico , Giancarlo Giorgetti. Leggi ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021)per le: al via il. È quanto si apprende da fonti di, in riferimento alla proposta del ministro per lo Sviluppo economico , Giancarlo Giorgetti. Leggi ...

Advertising

casertafocus : IL NUOVO DECRETO DI DRAGHI – Proroga dell’ecobonus, cartelle esattoriali e nuove risorse per prorogare il reddito d… - FazzoneTende : La qualtità si deve vedere e toccare con mano ... venite nel nostro nuovo showroom in Via Tiziano, 10 Palermo Per… - Italia_Notizie : Dl fisco, verso rifinanziamento ecobonus auto elettriche e dilazione di 5 mesi per le cartelle - fisco24_info : Dl fisco, verso rifinanziamento ecobonus auto elettriche e dilazione di 5 mesi per le cartelle: Tra le misure del d… - fisco24_info : Ecobonus auto elettriche 2021, ok al rifinanziamento: Per ora non è ancora emersa la cifra che verrà stanziata… -