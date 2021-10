Correa su Instagram | “Pronto per domani” L’Inter sorride

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo le ore di preoccupazione di ieri, in casa Inter, sulle condizioni dell’attaccante argentino, Joaquin, con la sua presenza con la maglia dell’Argentina in forte dubbio, arrivano rassicurazioni dallo stesso Tuku in merito al suo stato di salute. Il giocatore, ha postato nella notte alcune foto suin allenamento, scrivendo: “per”. L’Argentina sfiderà questa notte (italiana) il Perù, all’1.30 e a quanto pare,potrebbe prendere parte al match. Qualora Scaloni non lo rischiasse per precauzione, sarebbe comunque una notizia buona in casa nerazzurra. View this post onUn post condiviso da Joaquin(@tucu) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da ...

Joaquin Correa seems to have overcome the physical issues and has made himself available for Argentina's match against Peru. Il Tucu ha pubblicato su Instagram alcune foto del suo ultimo allenamento alla vigilia della partita con il Perù