Conte-Di Maio, capito chi prendeva i soldi del reddito a milano? Non proprio "fannulloni": vergogna italiana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Passano i giorni, le settimane e i mesi, ma le notizie sui furbetti del reddito di cittadinanza rimangono una costante. E ogni volta hanno l'effetto di un ceffone in piena faccia a chi lo ha elaborato in maniera così lacunosa, ovvero a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. La magica tesserina per “abolire la povertà” continua a finire nelle mani di tante persone che non ne hanno bisogno, ma che trovano svariati modi per avvalersene, truffando a tutti gli effetti lo Stato. La Polizia ha infatti smascherato più di 50 persone che non sapevano neanche parlare l'italiano e che puntualmente si presentavano agli uffici postali di milano per incassare il reddito di cittadinanza. Ovviamente nessuno di questi ne aveva diritto, come si è appurato grazie a un'indagine condotto dal compartimento della Polizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Passano i giorni, le settimane e i mesi, ma le notizie sui furbetti deldi cittadinanza rimangono una costante. E ogni volta hanno l'effetto di un ceffone in piena faccia a chi lo ha elaborato in maniera così lacunosa, ovvero a Giuseppee Luigi Di. La magica tesserina per “abolire la povertà” continua a finire nelle mani di tante persone che non ne hanno bisogno, ma che trovano svariati modi per avvalersene, truffando a tutti gli effetti lo Stato. La Polizia ha infatti smascherato più di 50 persone che non sapevano neanche parlare l'italiano e che puntualmente si presentavano agli uffici postali diper incassare ildi cittadinanza. Ovviamente nessuno di questi ne aveva diritto, come si è appurato grazie a un'indagine condotto dal compartimento della Polizia ...

CarloCalenda : Il senso del mio impegno a Roma e con @Azione_it è proporre un’alternativa alla “politica contro” che ha paralizzat… - DSantanche : A qualcuno il Governo Conte ha fatto del bene. Al Paese? Neanche a pensarci. Arcuri, Di Donna, quell’altro miracola… - ilriformista : L’indagine nei confronti di Luca #DiDonna allunga un’ombra pesantissima sull’ex premier #Conte: a fargli le scarpe… - paolaokaasan : RT @i8img: @LegaSalvini @robymark1 Grazie Conte, Lamorgese, Di Maio, Mov.5s, PD...gli IDIOTI vi ringraziano ?? - dei_alba : RT @AndreaBitetto: Sono giunto ad una severa e triste conclusione : il nostro paese non si merita uno come Draghi , che non è’ un Dio . Ma… -