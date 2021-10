Cgil: Mirabelli (ex Consulta): "Manifestazione non illegittima ma altamente inopportuna" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - La Manifestazione in cui i sindacati uniti scenderanno in piazza a Roma sabato prossimo "non è illegittima, ma altamente inopportuna per la commistione con il momento elettorale". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli che sul rischio di propaganda indiretta si esprime così: "E' inevitabile che abbia un effetto riflesso, come tutti gli avvenimenti che accadono prima del voto. Anche se formalmente sabato sono i sindacati a lanciare l'iniziativa, la radice è politica. C'è un'alta inopportunità non per il contenuto che è sacrosanto ma per il contesto, che finisce per svilire il contenuto stesso". Sarebbe stato meglio posticipare la Manifestazione di qualche giorno? "Questo è l'elemento di inopportunità: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Lain cui i sindacati uniti scenderanno in piazza a Roma sabato prossimo "non è, maper la commistione con il momento elettorale". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Cesareche sul rischio di propaganda indiretta si esprime così: "E' inevitabile che abbia un effetto riflesso, come tutti gli avvenimenti che accadono prima del voto. Anche se formalmente sabato sono i sindacati a lanciare l'iniziativa, la radice è politica. C'è un'alta inopportunità non per il contenuto che è sacrosanto ma per il contesto, che finisce per svilire il contenuto stesso". Sarebbe stato meglio posticipare ladi qualche giorno? "Questo è l'elemento di inopportunità: ...

Advertising

fisco24_info : Cgil: Mirabelli (ex Consulta): 'Manifestazione non illegittima ma altamente inopportuna': Inevitabile che abbia eff… - TV7Benevento : Cgil: Mirabelli (ex Consulta): 'Manifestazione non illegittima ma altamente inopportuna'... - italiaserait : Cgil: Mirabelli (ex Consulta): “Manifestazione non illegittima ma altamente inopportuna” -