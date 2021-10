Camorra a Napoli: «Salviamo il piccolo Mario, al figlio del pusher ucciso va assicurato un futuro» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un lavoro alla giovane vedova del pusher ucciso sabato notte a Secondigliano. E una vita per quel piccolo rimasto orfano ad appena un anno. Una vita in famiglia, nel suo quartiere, assieme alla mamma... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un lavoro alla giovane vedova delsabato notte a Secondigliano. E una vita per quelrimasto orfano ad appena un anno. Una vita in famiglia, nel suo quartiere, assieme alla mamma...

Advertising

emanuelino10 : RT @figliodelvesuv2: Mi piacerebbe vedere lo stesso spirito coeso e combattivo per i propri diritti,dei portuali di Gioia Tauro,Napoli ;con… - gigidaco : RT @NotizieFrance: Napoli, coperte a Forcella le nuove scritte inneggianti il giovane rapinatore Luigi Caiafa.Borrelli: Cancellare tutti i… - paolo_r_2012 : RT @PSchioppa: #camorra a #Napoli Il Vescovo #Battaglia non le manda a dire. #disarmatenapoli - NotizieFrance : Napoli, coperte a Forcella le nuove scritte inneggianti il giovane rapinatore Luigi Caiafa.Borrelli: Cancellare tut… - AnnaGedeone1970 : @Signorasinasce Attenzione ultimissima per radio: SICILIA e NAPOLI, non aderiscono perché hanno tra il 92 e il 100… -